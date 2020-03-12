Группа Little Big рассказала о песне, с которой поедет на Евровидение

Москва, 12 марта. Участники группы Little Big, которая представит в этом году Россию на Евровидении, рассказали о конкурсной песне.

В 2020 году конкурс Евровидение пройдет в мае. Право провести песенное состязание получили Нидерланды после победы исполнителя Дункана Лоуренса. Он выступил с песней под названием Arcade и выиграл первое место.

В эфире радиостанции NRJ участники группы Little Big заметили, что конкурсная композиция «будет в интересном стиле». По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, песню удалось написать совершенно спонтанным образом. Примечательно, что она и не была предназначена для Евровидения.

«Достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе», — сказал Прусикин.

По его словам, новая композиция не относится к диско-жанру.

«Это рок-диско, металл-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное», — пояснил лидер Little Big.

Премьера новой композиции, с которой питерская группы выступит на Евровидение, должна состоятся 12 марта в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Источник Федерального агентства новостей, хорошо знакомый с регламентом проведения конкурса, ранее объяснил, почему Little Big еще не представила песню для Евровидения. По его словам, каждый телевещатель самостоятельно решает, когда официально объявлять участника песенного конкурса и песню, с которой тот выступит.

Участник Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой. Видео со свадьбы опубликовала продюсер Алина Пязок в своем профиле в социальной сети Instagram. Пара зарегистрировала брак во Дворце бракосочетания в Санкт-Петербурге. После росписи торжество продолжилось в ресторане.

Группа Little Big была образована в Петербурге в 2013 году. Первый клип коллектива под названием Every Day I'm Drinking был опубликован на YouTube-портале 1 апреля, напоминает «Газета.ru».