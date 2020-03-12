Путин назвал Ходорковского жуликом, окружение которого причастно к убийствам

Москва, 12 марта. Беглый олигарх и бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский является жуликом, окружение которого причастно к заказным убийствам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что личное участие беглого олигарха в убийствах доказано не было. При этом, по словам президента, вряд ли сотрудники службы безопасности ЮКОСа «убивали людей по своей прихоти».

«Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его (Ходорковского. — Прим. ФАН) противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — сказал глава государства в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Напомним, весной 2005 года Мещанский суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и бизнесмена Платона Лебедева к девяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Кроме того, в конце 2010 года Хамовнический суд Москвы признал фигурантов виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы. Позднее оба срока были сокращены. Ходорковский вышел на свободу в декабре 2013 года после того, как был помилован президентом РФ.

На данный момент бывший глава ЮКОСа скрывается за границей. В 2015 году беглого олигарха объявили в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина.