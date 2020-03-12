Малькевич назвал «запредельным хамством» нарушение западными сетями российских законов

В Роскомнадзоре задумались об ограничении доступа к запрещенной информации в сетях TOR, Telegram Open Network (TON) и Интернета вещей. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич уверен, что через подобные сети западные страны пытаются осуществить вмешательство в дела России и развалить ее изнутри.

Как известно, главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование по анализу угроз и рисков при обеспечении ограничения доступа к сервисам. Предполагается, что оно должно помочь в реализации закона о надежном Рунете. Согласно закону все операторы обязаны устанавливать оборудование для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.

В свою очередь, член Общественной палаты Александр Малькевич только поддержал данное решение, подчеркнув, что в этом направлении давно нужно было начинать двигаться.

«Я рад, что благодаря усилиям неравнодушных журналистов, гражданского общества, Общественной палаты начинает реализовываться то, что мы [ранее] предлагали, — поделился впечатлениями Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей. — Это касается, в том числе, наделения дополнительными полномочиями Роскомнадзора».

При этом в России принимается масса ограничительных мер в отношении западных сетей, но действуют они лишь на бумаге, утверждает собеседник ФАН.

«Например, заблокировали сеть Linked in, которая отказалась выполнять российские законы. Тем не менее сетью пользуются через VPN. Поднять руку и серьезно разобраться с Twitter не хватает духу и политической мощи. 16 марта они будут в российском суде обжаловать наложенный на них штраф за неисполнение российских законов с 2015 года. Это не только неприемлемо, это наглое и запредельное хамство. Они пятый год не выполняют закон и их наконец-то оштрафовали на 4 млн рублей. Они не хотят платить и еще пытаются опротестовать», — выразил мнение лидер Фонда защиты национальных ценностей.

Стоит обратить внимание, что пользователи российского интернета слабо защищены от пропаганды наркотиков в сетях Даркнет и Гидра, с которыми президент Владимир Путин неоднократно призывал разобраться руководство МВД, сообщает Малькевич.

«Там адское количество посещений в день. Вся эта Гидра живет на территории России и особых проблем не знает. С этим нужно бороться, используя передовые технологии, то есть блокировать. Китай смог это сделать, и масса других государств пресекает подобные вещи. Нужно сейчас научиться каленным железом выжигать все это. Наркотики, оружие и вся запрещенка наводняют Россию через подобные каналы», — объяснил он.

Кроме того, Малькевич уверен, что западные страны с помощью различных сетей в Интернете проводят «самое эффективное вмешательство» — разваливают РФ изнутри.

«Просто на нас наступают по нескольким направлениям. У нас принято, что через Интернет вбрасывают всякие расшатывающие устои вещи, и это правда. Нам через сети формируют умную ленту новостей, рассказывая то, что не есть на самом деле, а то, что надо. Нас блокируют, когда мы пытаемся опротестовывать эти вещи. Но есть другое огромное направление — это угробить народ, прежде всего думающую и активную часть подрастающего поколения», — добавил глава ФЗНЦ.

Ранее Александр Малькевич назвал сбор личных данных, осуществляемый различными гаджетами, очень серьезной проблемой, на которую сегодня многие не обращают внимания. По его словам, решить эту проблему может создание российского программного обеспечения.