Путин призвал создавать в РФ условия для инвестиций

Москва, 12 марта. Российский лидер Владимир Путин не считает значительным отток капитала из страны и положительно оценивает усилия властей по улучшению бизнес-климата. Он призвал создавать в стране условия для привлечения инвестиций.

Глава государства в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» отметил, что в последние годы из России «утекло немного денег, если иметь в виду, сколько притекло». Российский лидер назвал «естественным процессом» приток и отток капитала.

«Но чем более стабильными у нас будут правила игры, чем более надежной будет защита инвестиций, собственности, имущества, тем, конечно, людям, которые вкладывают инвестиции, вкладывают деньги, будет спокойнее», — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что государство должно создавать условия для привлечения инвестиций.

Путин отметил усилия российских властей по улучшению бизнес-климата в стране. Глава государства в качестве примера привел положение России рейтинге группы Всемирного банка Doing Business. По его словам, несколько лет назад находилась во второй сотне рейтинга, а сейчас занимает 28-е место. Путин считает, что это говорит о положительном результате работы властей по улучшению бизнес-среды на территории России.