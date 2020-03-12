США продолжают охоту на ведьм в деле об утечке секретных данных ЦРУ в WikiLeaks

Окружной судья Пол Кротти на этой неделе должен определить наказание бывшему программисту ЦРУ Джошуа Шульге по вынесенному 9 марта вердикту федерального жюри присяжных Манхэттена в отношении экс-сотрудника ЦРУ.

Джошуа Шульге обвиняется Министерством юстиции США в распространении секретных данных ЦРУ путем передачи их WikiLeaks. Прямых доказательств его вины нет, поэтому прокурор был щедр на обвинения 31-летнему инженеру-программисту: шпионаж, разглашение гостайны, хранение порнографии, неуважение к суду, распространение ложных сведений.

Присяжные нашли виновным Шульге лишь по двум последним пунктам, не согласившись назвать подсудимого шпионом, что хоть как-то сохраняет лицо федерального прокурора. По остальным пунктам жюри не было единодушным, и судья согласился вынести приговор по двум пунктам.

Это не освобождает Шульге от дальнейшего уголовного преследования, и прокурор вновь попытается посадить клерка на пожизненный срок без доказательств, апеллируя к эмоциям присяжных и фактом того, что когда-то Шульге скачал программу для пересылки сведений в WikiLeaks. На суде федеральные агенты уже пытались это сделать: «Мы нашли только косвенные доказательства, а что бы подумали вы на нашем месте?»

Почему Минюсту США нужно назначить виновника и победить хоть кого-то и почему такое стремление незаконно?

Как верно заметил в обсуждении социальной сети WSJ пользователь с ником Alexandre Sherer, «Киберарсенал ЦРУ курсировал по Даркнету задолго до распространения сведений о нем WikiLeaks в марте 2017 года. Об этом говорят некоторые неточности в публикациях скандального ресурса. Сейчас ЦРУ должно объяснить Конгрессу США, каким образом они потеряли контроль над боевым ПО, почему скрыли этот факт и куда в таком случае потрачены 600 млн долларов бюджетных ассигнований на информационную безопасность?» Очевидно, отсутствие внятных ответов на такие вопросы заставляет Минюст США искать подходящее лицо, которое вызовет неприязнь у присяжных.

Какие данные утекли из ЦРУ?

В марте 2017 года в WikiLeaks опубликованы под кодовым названием Vault 7 сведения о разработке боевого программного обеспечения ЦРУ «нулевого дня». Комплекс хакерских средств ЦРУ должен превратить все компьютеры, телефоны врага в первые минуты войны в тыквы — полностью не пригодные к использованию куски дорогого пластика.

Благодаря WikiLeaks мы узнали, что к концу 2016 года хакерское подразделение ЦРУ (CCI) имело более 5000 сотрудников и выпустило более 1000 троянов, вирусов и других «вооруженных» вредоносных программ. Их опасность очевидна как в случае начала серьезных боевых действий, так и в случае попадания боевого ПО в руки террористов или озорных подростков. Все или часть боевого ПО утекло в Сеть.

Вредоносное программное обеспечение ЦРУ, ушедшее за пределы американского разведведомства, предназначено для поражения Windows, OSx, Linux и маршрутизаторов и объединено в единую систему одновременной имплантации в необходимый момент через открытые сети.

Для России это не стало открытием

Интеллектуальными и технологическими ресурсами для подавления массированной боевой атаки на цифровые устройства на своей территории, кроме США, располагают Китай и Россия. Около 1998 года первые боевые и шпионские «закладки» в импортном компьютерном оборудовании обнаружены российскими студентами. Тогда же разработан способ их устранения.

Примерно в 2013 году Игорь Ашманов, всемирно известный специалист по кибербезопасности, ввел в российскую медиасреду понятие «цифрового суверенитета» России, призвал признать его равным территориальному суверенитету и создал дискурс о том, что человеческие правила поведения в материальной и виртуальной средах не должны отличаться. Его позиция моментально нашла отклик в обществе и государстве.

В 2017 году информация WikiLeaks обозначила характер и масштаб угроз и дополнительно стимулировала в России поиск и устранение уязвимостей в собственных гражданской и военной информационных инфраструктурах.