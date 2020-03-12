Решена судьба оказавшегося под угрозой срыва матча ХК «Спартак» — «Динамо» в Москве

Москва, 12 марта. Оказавшийся под угрозой срыва из-за коронавируса шестой матч серии первого раунда Кубка КХЛ «Спартак» — «Динамо», по предварительным данным, все-таки состоится. Посмотреть игру смогут те, кто уже купил билеты ранее, новые билеты продаваться не будут.

Матч двух столичных хоккейных команд запланирован на 12 марта. Ранее сообщалось, что билеты на игру приобрело больше пяти тысяч зрителей. Источник Федерального агентства новостей в Континентальной хоккейной лиге сообщил, что руководство КХЛ направило запрос в мэрию Москвы, чтобы решить судьбу встречи.

Руководство КХЛ рассматривало вариант с переносом матча на другую площадку, которая была бы расположена недалеко от Москвы, чтобы зрители могли добраться до хоккейной арены.

Напомним, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий проведение в столице массовых мероприятий, где количество участников превышает пять тысяч человек. Данные меры введены, чтобы избежать распространения коронавируса.