Психотерапевт Назыров рассказал, как россияне могут пережить финансовый кризис

В мире может случиться новая экономическая катастрофа, считает экономист Джесси Коломбо, предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года. С психологической точки зрения, кризис — это возможность для каждого человека пересмотреть стратегию жизни, уверен врач Равиль Назыров.

Как пишет издание The Independent, Коломбо раньше всех заявил о проблемах в экономике с так называемыми пузырями на рынке недвижимости в США, которые привели к предыдущему финансовому кризису. По его словам, новый кризис может оказаться намного серьезнее предыдущего.

Экономист утверждает, что мировой рынок также имеет несколько пузырей, которые вскоре могут лопнуть. При этом на нынешнюю ситуацию влияет эпидемия смертельного китайского коронавируса, которая привела к спаду в мировой экономике.

Недавно в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла дискуссия на тему «Проблема полового просвещения детей в школах». На пресс-конференцию в качестве участника был приглашен директор ИПМП им. Б. Д. Карвасарского Равиль Назыров. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей доктор медицинских наук рассказал о влиянии нестабильности в мировой и национальных экономиках на психическое здоровье россиян.

«Тревога действительно присутствует. Это касается людей, которые обращаются за помощью. Но каких-то катастрофических тенденций нет, — отметил Назыров. — У меня такое впечатление, что предыдущие сложности, которые были связаны с кризисом, постепенно людей тренируют. Каждый нормальный человек понимает, что благополучие зависит во многом от него. В этом плане большинство населения справляется с этой историей».

Однако кризисные явления в экономике в целом по-разному влияют на различные категории людей, утверждает врач-психотерапевт.

«Другое дело, проблема связана с нашими пенсионерами. Людям, которые не имеют собственного дохода, должно помогать государство. Что касается молодых людей, то есть важный момент, связанный с тем, что если наличие кризиса затронуло человека и он стал последним звеном, которого исключают из работы компании, то это хороший повод разбираться в том, насколько моя жизнь строится надежно. Поэтому кризис — это возможность пересмотреть мою стратегию жизни. Он все равно рано или поздно пройдет», — сказал он.

Ранее финансовый омбудсмен Павел Медведев сообщал, что россиянам следует быть предельно осторожными при совершении покупок в условиях кризиса. Однако готовиться к тяжелым временам россиянам не следует.