АТОР рассказала о влиянии коронавируса на туристическую отрасль в РФ

Москва, 12 марта. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о практически полной остановке продаж туров в РФ.

По данным ассоциации, причина кроется в распространении коронавируса в странах Европы и Азии и в принимаемых в РФ мерах по недопущению его распространения.

Наибольшее число аннулированных туров отмечено на азиатском рынке. Помимо групп из Китая и Южной Кореи, путевки отменяются для туристов из Вьетнама, Индонезии, Японии. На втором месте — Ближний Восток, затем — Европа. Между тем, многие туристические группы готовы ехать в Россию, но в сокращенном виде — по десять человек вместо 35.

«На данный момент, по подсчетам участников рынка, общая сумма аннулированных туров составляет примерно 500 миллионов рублей. Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года», — сообщили в пресс-службе АТОР.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией, указал Infox.ru. Число зараженных по всему миру превысило 126 тысяч человек. От инфекции погибли свыше четырех тысяч человек, пишет Deita.ru.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Китае (именно там были выявлены первые случаи заражения), следом идут Италия, Иран, Южная Корея и Франция.