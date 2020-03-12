Коммунист Владимир Бортко не платит рекламщикам

Санкт-Петербург, 12 марта. В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга сегодня, 12 марта, прошло предварительное слушание по иску компании «Реклама-центр» к Владимиру Бортко о взыскании задолженности по договору на размещение его рекламы кандидата на должность губернатора Санкт-Петербурга в период с 10 июля по 31 августа 2019 года на рекламных площадях в Санкт-Петербурге.

Владимир Бортко в суд не явился, но прислал своего представителя. Он иск не признал, объясняя это тем, что истец не понес расходов по размещению рекламы, а сама реклама должна была стоить дешевле. С фактом заключения договора оказания ему рекламных услуг за его деньги Бортко не спорит.

Представитель «Реклама-центра» Сергей Калугин рассказал, что после выхода из предвыборной гонки за пост губернатора Владимир Бортко направил представителю уведомление о нежелании продолжать договорные отношения и не оплатил остаток задолженности по договору. Конечно, рекламные площади стали ему не нужны, но компания фактически выделила для его агитационных материалов место на рекламных площадях и не имела возможности пересдать их кому-либо еще оперативно: Бортко договор не расторг.

Подчеркивая свой пиетет к деятельности народного избранника Государственной думы VII созыва, рекламщики сначала попросили Владимира Бортко урегулировать вопрос задолженности, но ответа не получили и попросили разобраться в споре районный суд по месту регистрации депутата.

По данным выписки из ЕГРЮЛ, Владимир Бортко возглавляет сейчас некоммерческий художественный фонд «Санкт-Петербург», а его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена в декабре 2018 года согласно сведениям налоговых органов.

Владимир Владимирович вступил в полномочия депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года и занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре. Получается, что период депутатства и предпринимательства в биографии Бортко совпадают.

Для справки: регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя обозначает по умолчанию, что гражданин в период регистрации занят коммерческой деятельностью. В то же время, согласно федеральному закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ», депутаты и сенаторы не вправе «заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности». В случае вхождения парламентария в состав органа управления хозяйственного общества или иной коммерческой организации, осуществления ими предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности его полномочия прекращаются досрочно (п. «в» ч. 1 ст. 4 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» в редакции, актуальной на дату предпринимательства). Выписка прилагается.

Случаев приостановления деятельности ИП законом не предусмотрено.

Заметим, что, даже если индивидуальный предприниматель сидит дома и ничего не делает вообще, для всех целей по всем отраслям законодательства он считается занятым коммерческой деятельностью.