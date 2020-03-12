Физик Кузнецов объяснил, почему обстановку в Фукусиме можно назвать «удручающей»

Москва, 12 марта. Атомная электростанция (АЭС) «Фукусима-1» больше не пугает человечество, считает доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

При этом он отметил, что ситуация в префектуре Фукусима, где уровень радиации превышает допустимый в десятки раз, вызывает опасения. Эти данные противоречат официальным отчетам японского правительства, как сообщила ранее экологическая организация GreenPeace, эксперты которой провели собственный мониторинг.

В беседе с корреспондентом Nation News Кузнецов прокомментировал информацию, предоставленную GreenPeace. По словам эксперта, этим данным верить не стоит. Профессор пояснил, что эта организация «не уполномочена давать какую-то серьезную оценку радиационной обстановки».

«Они все это делают как-то крайне кулуарно. Нередко используют не ту аппаратуру для исследований, не те методики для оценки. Для них главное — дать пшик в атмосферу, чтобы показать, что они что-то знают и умеют», — подчеркнул собеседник издания.

Доктор технических наук заметил, что в настоящее время основная проблема заключается в переработке жидких радиоактивных отходов и их хранение на площадке. Именно поэтому, как заметил Кузнецов, обстановку в Фукусиме можно назвать «удручающей».

«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии не так давно дал добро на то, чтобы жидкие радиоактивные отходы были слиты непосредственно в мировой океан. Как это возможно? Есть международное законодательство, запрещающее слив радиоактивных отходов в воды мирового океана», — сказал физик.

С его точки зрения, именно Южная Корея переживает из-за сложившейся ситуации, однако другие страны эта проблема не интересует. Собеседник констатировал, что к настоящему моменту радиоактивные вещества пришли к западному побережью США

«Если они хотят питаться радиоактивными морепродуктами – это их право», — считает Владимир Кузнецов.

Некоторые организации давали ряд рекомендаций властям Японии касательно грамотной ликвидации последствий аварии, но Токио к ним не прислушалось. Как заметил профессор, это произошло из-за того, что «все это находится в частных руках» и «требует дополнительного финансирования». Эксперт назвал слив радиоактивных отходов в океан самым дешевым способ от них избавиться.

Девять лет назад на атомной станции «Фукусима-1» произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Тогда из-за цунами на станции вышли из строя системы энергосбережения и охлаждения, что привело к расплавлению топлива, в результате защитные корпуса реакторов были охвачены огнем. Авария на АЭС привела к тому, что 80% радиоактивных веществ попало в Тихий океан, а уровень загрязнения оказался в десятки раз выше, чем последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, Окружной суд Токио оправдал экс-руководителей компании-оператора АЭС «Фукусима-1» Tokyo Elecrtic Power (TEPCO). Их обвиняли в халатности. Начавшийся три года назад суд в итоге ответил на самый главный вопрос: были ли бывшие руководители в курсе, что на побережье надвигается цунами.