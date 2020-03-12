Лена Миро обвинила Самойлову в эмоциональной распущенности

Москва, 12 марта. Известный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на супругу рэпера Джигана — модель и дизайнера Оксану Самойлову — и обвинила ее в «эмоциональной распущенности». Свое мнение она высказала в блоге. По словам Миро, она никак не может забыть фразу Самойловой: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир».

«А на каком таком основании ты не хочешь? Разве мать четырех маленьких детей имеет право на «не хочу просыпаться»?» — задалась вопросом блогер.

По ее словам, у Самойловой есть дети, а мать на такую «эмоциональную распущенность права не имеет».

«Мать не имеет права на любовную драму, депрессию. Хочешь, не хочешь, вставай, овца, с кровати, принимай душ и иди любить своих детей, забыв про все!» — написала Миро.

Миро считает, что многие россиянки впадают в депрессию, когда у них появляются проблемы с противоположным полом.

«Да разве же это важно? Дети ваши здоровы? Родители — более-менее нормально? Чего вам еще надо для счастья?» — продолжила она.

Миро считает, что Самойловой стоит развестись.

«Была бы умной — наняла бы зубастого адвоката, отсудила бы половину совместно нажитого и хорошие алименты, растила детей в комфорте и любви. Без пьяного папаши рядом, который гоняет дочку за пивом и называет свинотой», — резюмировала она.

Ранее Джиган оказался в центре скандала: находясь дома в США, он вышел в социальную сеть в прямой эфир в нетрезвом виде и начал общаться с поклонниками. При этом он матерился при детях и даже попросил дочь Лею принести ему пиво.

Кроме того, в Сети появилась информация о том, что Самойлова уличила рэпера в неверности. Якобы кто-то отправил ей ролик, на котором видно, как муж ей изменяет. После скандальных выходок казавшийся идеальным семьянином исполнитель сбрил брови и бороду и оказался на реабилитации.