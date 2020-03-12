Более десяти регионов России поддержали поправки к конституции

Москва, 12 марта. Более десяти регионов России поддержали закон об изменении Конституции РФ. За внесение поправок уже проголосовали на Дальнем Востоке и в других субъектах страны.

Первым регионом, в котором проголосовали за изменение конституции, стал Приморский край. Внесение поправок поддержали 32 депутата местного Закса из 37. Председатель Законодательного собрания и член рабочей группы по подготовке поправок в конституцию Александр Ролик на собрании подчеркнул, что вопрос изменения основного закона имеет историческое значение для всех жителей России.

«Вносимые поправки — это ответ главы государства на запрос жителей на перемены в стране», — приводит слова Ролика «Царьград».

Кроме того, глава приморского Закса рассказал, что провел десятки встреч с жителями региона, чтобы разъяснить им суть предлагаемых поправок. Ролик подчеркнул, что люди проявили глубокую заинтересованность в обсуждении изменений, пишет Deita.ru.

Изменение конституции поддержали и депутаты Закса Амурской области — 25 из 28 участников голосования высказались за принятие решения. Кроме того, поправки одобрили в Забайкалье, Иркутской и Магаданской областях, а также на Чукотке и в Башкирии. В список регионов, где уже поддержали закон, вошли Новосибирская, Кемеровская, Челябинская и Сахалинская области.

Напомним, поправки к конституции анонсировал президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 15 января. 11 марта Госдума РФ приняла законопроект о поправках в окончательном чтении, в тот же день инициативу одобрили в Совете Федерации.

Как поясняет RT, закон будет считаться одобренным, когда его поддержат две трети регионов. После этого Совфед снова соберется на заседание, чтобы утвердить решение субъектов. Кроме того, 22 апреля состоится всероссийское голосование по предлагаемым поправкам.