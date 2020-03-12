Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил об экономической катастрофе

Москва, 12 марта. Экономист Джесси Коломбо, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, предупредил о новой экономической катастрофе, пишет The Independent.

Коломбо известен тем, что определил «пузырь» на американском рынке недвижимости, который 12 лет назад стал причиной кризиса. С тех пор, по его словам, восстановление мировой экономики осуществлялось за счет «пузырей» на ряде мировых рынков, в число которых вошли рынок недвижимости в Европе, рынок ценных бумаг в США и другие.

«Это иллюзия экономического восстановления, которую обеспечивает надувание экономических пузырей. Думаю, сейчас они начинают схлопываться», — пояснил экономист.

По мнению Коломбо, грядущий кризис будет намного серьезнее предыдущего. В частности, ситуация усугубляется влиянием коронавирусной инфекции, которая вспыхнула в конце прошлого года в китайском Ухане, отметил «Царьград». При этом, добавил эксперт, тенденция к рецессии наблюдалась еще до того, как о новом типе вируса стало известно.

Кроме того, еще одним негативным фактором стал развал сделки ОПЕК+ и последовавший за ним обвал на нефтяном рынке, указал НСН.