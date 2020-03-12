Продажи флагманских смартфонов Galaxy S20 раньше срока стартовали в России

Москва, 12 марта. Корейская компания Samsung Electronics объявила о начале продаж смартфонов Galaxy S20 в России.

Примечательно, что старт продаж был дан ранее запланированного срока. Изначально предполагалось, что новые телефоны флагманской серии появятся на российском рынке 13 марта.

Модели смартфонов Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra можно приобрести у любого официального ритейлера страны. Первым покупателям подарят беспроводные наушники Galaxy Buds+, стоимость которых составляет 11 тысяч рублей. Ранее сообщалась, что участником этой акции можно стать в том случае, если сделать предзаказ телефона.

Стоимость Galaxy S20 составляет почти 70 тысяч рублей, а Galaxy S20+ — 80 тысяч рублей. Galaxy S20 Ultra можно приобрести за 99 990 рублей.

Напомним, Samsung во время мероприятия под названием Unpacked представил три новые флагманские модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Смартфоны получили новую систему камер, которые работают на базе искусственного интеллекта с самым большим сенсором, когда-либо выпускавшимся компанией Samsung. Отмечается, что S20 и S20+ оснащены основными камерами на 64 Мп, S20 Ultra — на 108 Мп.

Кроме того, во время церемонии «Оскар», южнокорейская компания показала смартфон-раскладушку с гибким экраном Galaxy Z Flip. Новый гаджет имеет меньший размер, чем другие гибкие устройства линейки Galaxy Fold.

В середине февраля сообщалось, что Samsung будет и дальше работать в России, несмотря на требование законодательства РФ о предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Компания подчеркнула, что будет предустанавливать российское программное обеспечение на свои гаджеты.

В декабре 2019 года российский президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает заперт продажи техники, в том числе смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. Первыми под действие закона попадут смартфоны. Соответствующий закон в отношении этой техники начнет действовать с 1 июля 2020 года.