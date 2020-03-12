Житель Саратова из ревности жестоко убил своего приятеля

Саратов, 12 марта. 36-летний житель Саратова в приступе ревности жестоко расправился со своим приятелем и получил 9,5 года строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по региону.

По имеющейся информации, осужденный совершил убийство в одном из жилых домов Заводского района. Мужчина гостил в квартире у своего приятеля и его сожительницы. В ходе распития алкогольных напитков мужчины стали бороться за внимание со стороны присутствующей дамы. Хозяин жилища приревновал свою спутницу к гостю, схватил нож и нанес приятелю удар в спину. От полученного ранения мужчина скончался.

Наличие в квартире трупа не смутило сожителей, и они просто легли спать. Они осознали случившееся лишь утром и поспешили покинуть место преступления.

Тело погибшего было обнаружено спустя четыре дня в запертой квартире. С заявлением о пропаже сына к правоохранителям обратилась мать погибшего.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело. Преступника задержали, а материалы расследования передали в суд. Судебные органы приговорили убийцу к 9,5 года лишения свободы.