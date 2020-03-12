Россияне убивают свои сердце и мозг, съедая 14 грамм соли в сутки

В Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины Минздрава России прошел мастер-класс, приуроченный ко Всемирной неделе осведомленности о соли. Ведущая мастер-класса врач-диетолог, кандидат медицинских наук Рузанна Аганян рассказала гостям о вреде соли и провела лекцию, посвященную проблеме переизбытка соли в продуктах питания, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

«Суточная норма соли для человека составляет пять грамм, мы в России съедаем в среднем 14 грамм — втрое больше. Соль есть везде, невозможно контролировать ее поступление в организм, но можно ограничить ее потребление. Заменять соль при готовке и не досаливать пищу перед едой. Также лучше воздержаться от потребления фастфуда, сыров и сырокопченых изделий. Эти простые требования помогут уменьшить количество поступающей в организм соли», — объяснила врач-диетолог.

Ведущая также порекомендовала гостям не верить маркировкам с количеством соли на продуктах, так как, по ее словам, «производители часто не договаривают, и информация бывает недостоверной».

«Задача программы повысить осведомленность населения по ограничению поваренной соли как фактора роста сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила Рузанна Аганян корреспонденту ФАН.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО Екатерина Иванова провела мастер-класс, в ходе которого приготовила два салата без использования поваренной соли. Гости программы смогли попробовать оба салата, и эти блюда действительно не нуждались в добавлении соли.

«Соль можно заменять лимонным соком, нерафинированным маслом, перцем или другими приправами. Если уменьшать количество соли постепенно, ваши рецепторы привыкнут к этому и пересаливать не придется», — утверждает врач.

После мастер-класса гостям предложили попробовать продукты с низким содержанием соли и поделиться мнением об их вкусе. Многие заметили, что эти продукты приятны на вкус и не требуют добавления соли.

Участник мастер-класса Анна Концевая рассказала корреспонденту ФАН, что программа Минздрава посвящена «скрытой соли», и ее организаторы намерены продвигать через рекламу и СМИ информацию о ее вреде.

«Многие не понимают, как много соли мы едим. Ее очень много в хлебе и полуфабрикатах. ВОЗ считает, что соль можно и нужно ограничивать, так как она является причиной многих заболеваний, и наша задача просветить людей в данной теме», — заявила Концевая.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более пяти грамм соли в сутки. Уменьшение потребления соли до пяти грамм в сутки каждым человеком может ежегодно предотвращать примерно 2,5 миллиона смертей. По данным организации более половины всех людей на планете ежедневно употребляют соли вдвое больше нормы, при этом в России этот показатель еще выше.

Любители пересоленных блюд необратимо повреждают свой мозг, сердечно-сосудистую систему, желудок и почки, утверждают эксперты.