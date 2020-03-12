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Лед назвали идеальным «топливом» для термоядерного реактора

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Лед назвали идеальным «топливом» для термоядерного реактора

Москва, 11 марта. Физики выяснили, что эффективность экспериментального термоядерного реактора ИТЭР и последующих энергоустановок такого рода будет значительно выше, если в качестве топлива для него использовать лед, а не газообразный водород.

По словам ученых, эксперименты по термоядерному синтезу стремятся контролировать температуру и плотность плазмы внутри установок. Как пишет издание Nuclear Fusion, как правило ее контролируют, вдувая новые порции газа. Однако международная группа ученых проверила работу одного из ключевых компонентов будущего ИТЭР — системы ввода топлива в реактор.

леЛед назвали идеальным «топливом» для термоядерного реактора

Они объяснили, что создатели ИТЭР планируют использовать для этих целей не только традиционные газовые инжекторы, через которые внутрь вакуумной камеры вводится смесь из двух изотопов тяжелого водорода — дейтерия и трития. Они хотят использовать специальную ледяную «пушку».

Напомним, сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) рассказали, что произойдет, если в адронный коллайдер бросить лом. Эксперты рассказали, что произойдет с металлическим ломом в адронном коллайдере. Сотрудница библиотеки ЦЕРН Марина Савино отметила, что безумному экспериментатору непросто добраться до ускорителя заряженных частиц.

По словам научного сотрудника «Курчатовского института» Александра Никитенко, попадание железа в коллайдер станет фатальным для устройства. Лом разрушит внутренние части ускорителя. Поэтому рядом с коллайдером запрещено пользоваться любыми металлическими предметами, в том числе часами.

Известно, что адронный коллайдер помогает ученым сталкивать частицы на свервысоких скоростях и фиксировать происходящие явления. Эти данные изучают физики и делают выводы о природе вещей во Вселенной.

Ранее физик РАН оценил сближение гигантского астероида, который по размеру можно сравнить с тремя пирамидами Хеопса в Египте, с Землей. По мнению Дмитрия Вибе, это рядовое в масштабах космоса событие. 

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