Лед назвали идеальным «топливом» для термоядерного реактора

Москва, 11 марта. Физики выяснили, что эффективность экспериментального термоядерного реактора ИТЭР и последующих энергоустановок такого рода будет значительно выше, если в качестве топлива для него использовать лед, а не газообразный водород.

По словам ученых, эксперименты по термоядерному синтезу стремятся контролировать температуру и плотность плазмы внутри установок. Как пишет издание Nuclear Fusion, как правило ее контролируют, вдувая новые порции газа. Однако международная группа ученых проверила работу одного из ключевых компонентов будущего ИТЭР — системы ввода топлива в реактор.

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Они объяснили, что создатели ИТЭР планируют использовать для этих целей не только традиционные газовые инжекторы, через которые внутрь вакуумной камеры вводится смесь из двух изотопов тяжелого водорода — дейтерия и трития. Они хотят использовать специальную ледяную «пушку».

Напомним, сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) рассказали, что произойдет, если в адронный коллайдер бросить лом. Эксперты рассказали, что произойдет с металлическим ломом в адронном коллайдере. Сотрудница библиотеки ЦЕРН Марина Савино отметила, что безумному экспериментатору непросто добраться до ускорителя заряженных частиц.

По словам научного сотрудника «Курчатовского института» Александра Никитенко, попадание железа в коллайдер станет фатальным для устройства. Лом разрушит внутренние части ускорителя. Поэтому рядом с коллайдером запрещено пользоваться любыми металлическими предметами, в том числе часами.

Известно, что адронный коллайдер помогает ученым сталкивать частицы на свервысоких скоростях и фиксировать происходящие явления. Эти данные изучают физики и делают выводы о природе вещей во Вселенной.

Ранее физик РАН оценил сближение гигантского астероида, который по размеру можно сравнить с тремя пирамидами Хеопса в Египте, с Землей. По мнению Дмитрия Вибе, это рядовое в масштабах космоса событие.