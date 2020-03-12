Цены на нефть снижаются на 4,5% из-за запрета на въезд в США из Европы

Нью-Йорк, 12 марта. Цены на нефть 12 марта снижаются более чем на 4,5%, что связано с сообщением США о запрете на въезд в страну из Европы на фоне распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют последние данные торгов.

Отмечается, что по состоянию на 8.00 по московскому времени стоимость нефти Brent снижалась на 4,67%, до 34 доллара за баррель, а нефть марки WTI падала на 4,64%, до 31 доллара за баррель.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил об ограничении въезда в США из Европы с 13 марта. Запрет будет касаться всех европейских стран, кроме Великобритании. Ограничения продлятся 30 дней. По мнению Трампа, ЕС предпринимал недостаточно эффективные шаги по противодействию коронавирусу. Исходя из этого американский президент и был вынужден пойти на данный шаг.

Ранее заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин заявил, что справедливой ценой на нефть является 45-55 долларов за баррель. По его мнению, такие цифры позволят Москве реализовывать проекты в Арктике.

Напомним, что мировые цены на нефть рухнули в ночь на 9 марта после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, касаемо сокращения объемов добычи сырья.