Visa позволит держателям карт удалять данные со сторонних сайтов

Москва, 12 марта. Международная платежная система Visa позволит российским держателям пластиковых карт удалять данные со сторонних сайтов для борьбы с утечками. Об этом сообщили источники на платежном рынке.

Новый сервис Visa позволит клиенту получить полный список интернет-ресурсов, на которых он оставил платежные данные, и управлять этими подписками. Систему планируют встроить в мобильное приложение банка, выпустившего карту.

Новая функция должна повысить защищенность данных банковских карт. Сейчас при оплате через Интернет сайты часто предлагают сохранить эту информацию, чтобы пользователю не пришлось вводить ее снова в следующий раз. Кроме того, карты привязываются к различным сервисам, например, такси. В подобных случаях платежные данные хранит банк-эквайер, что не очень безопасно с точки зрения экспертов. Функция управления подписками позволит решить эту проблему.

Как передает «Газета.ру», Visa уже ищет партнеров для своего проекта. О планах компании знают в Московском кредитном банке (МКБ). Представитель кредитной организации рассказал, что МКБ очень заинтересован во внедрении предлагаемой инновации. Еще в тех банках подчеркнули, что готовы рассмотреть такую возможность, сообщает «ФедералПресс». Сама Visa от комментариев отказалась.

Ранее сообщалось, что Visa разрешит снимать наличные на кассах торгово-сервисных предприятий. В первую очередь к проекту должны подключиться российские аптеки и заправки.