Амстердам, 12 марта. Ряд документов дела о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году могут перевести на русский язык для подсудимых, об этом рассказали в окружном суде Гааги.
Отмечается, что по закону Нидерландов переводить полностью досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан. Как уточнили в бюро переводов RLTS, процесс перевода всего дела может занять около полутора лет.
По данным РИА Новости, перевод материалов дела может быть предоставлен адвокатом подсудимых, но не самим судом.
«Суд на голландском языке, поэтому все файлы и слушания будут на голландском языке. Никакой перевод, кроме устного, не является обязательным», — уточнили в суде.
Напомним, авиалайнер Boeing, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В результате катастрофы погибли 298 человек. Расследованием инцидента занималась международная Специальная следственная группа, которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию.
Российская сторона неоднократно отмечала, что крушение пассажирского авиалайнера используется в качестве инструмента нечистоплотной политической игры. При этом глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявлял, что малайзийские власти сомневаются в выводах Специальной следственной группы.
Напомним, профессор Сассекского университета Кейс ван дер Пейл заявил, что обвиняемые по делу о крушении рейса MH17 не имеют шансов на справедливый судебный процесс.
Ван дер Пейл, написавший книгу «MH17, Украина и новая холодная война», сообщил, что в Нидерландах создан информационный климат, в котором подозреваемые по делу о крушении малайзийского Boeing не имеют ни единого шанса быть оправданными.