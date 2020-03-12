Амстердам, 12 марта. Ряд документов дела о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году могут перевести на русский язык для подсудимых, об этом рассказали в окружном суде Гааги.

Отмечается, что по закону Нидерландов переводить полностью досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан. Как уточнили в бюро переводов RLTS, процесс перевода всего дела может занять около полутора лет​​​.

По данным РИА Новости, перевод материалов дела может быть предоставлен адвокатом подсудимых, но не самим судом.

«Суд на голландском языке, поэтому все файлы и слушания будут на голландском языке. Никакой перевод, кроме устного, не является обязательным», — уточнили в суде.

Напомним, авиалайнер Boeing, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В результате катастрофы погибли 298 человек. Расследованием инцидента занималась международная Специальная следственная группа, которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию.

Российская сторона неоднократно отмечала, что крушение пассажирского авиалайнера используется в качестве инструмента нечистоплотной политической игры. При этом глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявлял, что малайзийские власти сомневаются в выводах Специальной следственной группы.

Напомним, профессор Сассекского университета Кейс ван дер Пейл заявил, что обвиняемые по делу о крушении рейса MH17 не имеют шансов на справедливый судебный процесс.

Ван дер Пейл, написавший книгу «MH17, Украина и новая холодная война», сообщил, что в Нидерландах создан информационный климат, в котором подозреваемые по делу о крушении малайзийского Boeing не имеют ни единого шанса быть оправданными.