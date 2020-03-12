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Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о борьбе с незаконной миграцией

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Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о борьбе с незаконной миграцией

Нур-Султан, 12 марта. Депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили ратификацию соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, сообщает РИА Новости.

Ранее законопроект был одобрен депутатами мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана.

«Задачей соглашения является осуществление эффективных совместных мер, направленных на противодействие незаконной миграции», — говорится в пояснении к документу.

Планируется, что страны будут сотрудничать в форме подготовки и повышения квалификации сотрудников органов, занимающихся вопросами миграции, а также организации совместных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции.

Законопроект был направлен на подпись президенту Казахстана.

Ранее сообщалось, что сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых злоумышленников, организовавших канал незаконной миграции в РФ и вывоз детей из страны по фиктивным документам.

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Источник: РИА Новости
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