Турецкие мигранты в Греции атаковали корреспондента ФАН на острове Лесбос

Разбойные нападения, поджоги, грабежи и даже убийства – некогда популярный и безопасный курорт на острове Лесбос в буквальном смысле превратился в криминальную территорию из-за слишком близкого соседства с Турцией. Это на себе испытал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который прибыл в Грецию после начала очередного витка миграционного кризиса, спровоцированного турецкими властями.

В лагере беженцев, расположенном возле столицы острова, города Митилини, на корреспондента ФАН, сопровождаемом местной переводчицей, набросилось несколько десятков мигрантов с мачете и палками. Это были афганские пуштуны, которые бежали из Афганистана после двадцатилетней войны, устроенной американцами в 2001 году. Целью мигрантов была видеокамера корреспондента ФАН и его коллег – мигранты давно живут на греческом острове грабежами и разбоем.

Ранее корреспондент ФАН записал несколько интервью в первом лагере беженцев, причем сирийцев, которыми Турция шантажирует Европу, там не обнаружилось. В этом лагере живут афганцы, пакистанцы и другие жители Азии, которых турецкие власти целенаправленно экспортируют в Европу для решения своих текущих политических задач.

«Я начал снимать лагерь на камеру, когда вдруг нас атаковали несколько десятков пуштунов. Большинство из них держали в руках мачете, но некоторые были вооружены только палками и камнями. Во время этой атаки удалось спасти переводчицу, ее просто перекинули руками за пределы лагеря коллеги-журналисты из Франции. А дальше началась жесткая драка, в ходе которой, увы, победили мигранты. Они смогли отобрать видеоаппаратуру корреспондентов ФАН и коллег-французов, используя мачете возле горла как аргумент. Примечательно, что рядом с нами в пределах видимости находились местные полицейские, но они не вмешивались в ситуацию», — рассказал корреспондент ФАН.

Заметим, проблема мигрантов на греческих островах уже несколько лет вызывает жесткие конфликты. Так, нападения со стороны местных жителей вынудили покинуть остров Лесбос в этом году работников волонтерских и неправительственных организаций Греции и других стран ЕС. Одновременно на острове были избиты немецкие правые, которые прибыли туда, чтобы помочь местным жителям решить проблему мигрантов. В целом, по свидетельству корреспондента ФАН, остров Лесбос в целом сейчас никто не контролирует, поскольку на территорию лагерей мигрантов местная полиция не заходит.

Больше того, власти не смогли вывезти с острова хотя бы часть мигрантов. Военный паром «Родос», прибывший на греческий остров Лесбос для того, чтобы вывезти оттуда 500 мигрантов, встал на стоянку в порту «Митилини», погрузил несколько сотен мигрантов, но никуда их не повез. Попытка вывезти хотя бы часть беженцев, заполонивших некогда тихий курорт, закончилась фиаско — на материковой части Греции прошли многотысячные демонстрации жителей, не желающих видеть рядом со своими домами толпы криминальных чужаков.

Примечательно, что попытка корреспондента ФАН снять этот сюжет также окончилась насилием. Корреспондент ФАН был атакован во время съемок парома «Родос» в порту «Митилини» тремя мужчинами в форме без знаков различия. Охранники заявили, что паром является военным объектом и его запрещено снимать. При этом корреспондент ФАН ранее снимал заселение на паром нескольких сотен мигрантов, которые, при этом, снимали друг друга на телефоны в процессе этого заселения. У корреспондента ФАН сотрудниками спецслужб тогда был отобран телефон и удалены фотографии и видео. После этого прозвучала угроза об аресте.

Теперь у редакции ФАН складывается впечатление, что военные Греции не могут заставить мигрантов из Турции покинуть паром – те там обжились настолько, что развешивают сушиться белье на военном пароме.

Что касается разбойного нападения на корреспондента ФАН, то местные полицейские официально сообщили, что заявление от корреспондента принято, но будет ли возбуждено уголовное дело, станет известно лишь в пятницу, 13 марта. Понадобятся показания местных свидетелей, большинство из которых запуганы криминальными бандами мигрантов.

В неофициальных беседах силовики говорят о том, что контроль над островом Лесбос, где ранее жили около 80 тысяч греков, уже потерян. Потому что официальные числа про 25 тысяч беженцев из Турции на острове давно не соответствуют реальности – только тот самый лагерь под Митилини, где был атакован наш корреспондент, населен 30 тысячами мигрантов. А всего таких лагерей на острове Лесбос – три, то есть число мигрантов, возможно, уже превысило число местных жителей.