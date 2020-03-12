Москва, 12 марта. Половина россиян спит крепко и чувствует себя бодро по утрам. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Как отметили исследователи, засыпают легко и без проблем 53% россиян. При этом долго не могут уснуть 42%​​​. Не просыпаются ночью и крепко спят половина опрошенных. Часто просыпаются 46% человек.

«Просыпаются легко и чувствуют себя бодрыми 53%, а 43% просыпаются тяжело, долго не могут «раскачаться», — говорится в сообщении.

52% респондентов рассказали, что в последнее время просыпаются ни в плохом, ни в хорошем настроении, 34% встают с постели в хорошем и бодром настроении, 11% — в плохом и подавленном. Как пишет РИА Новости, опрос был проведен 9 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что у людей, которые обычно любят устроить «тихий час» днем или спят девять и более часов ночью, повышен риск инсульта. В эксперименте, который продолжался в течение шести лет, были задействованы 31,7 тысячи человек, у которых ранее не наблюдались инсульты и прочие проблемы со здоровьем.

Согласно итогам анкетирования, 8% участников дремали днем полтора часа и дольше, а 24% — спали девять и больше часов в сутки. У последних инсульты случались на 23% чаще чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в день.

Как отметили китайские специалисты, у тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт происходил чаще на 85%.

Ранее доктор из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов опроверг популярный миф о том, что длительный сон по выходным может компенсировать усталость, которая накопилась за рабочую неделю.