В Кремле внимательно следят за развитием ситуации, связанной с коронавирусом

Москва, 12 марта. Кремль внимательно следит за развитием ситуации, связанной с коронавирусом, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Москва внимательно следит за развитием ситуации. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. Как пишет РИА Новости, по последним данным коронавиурсом в мире заразились 118 тысяч человек. Вирус зарегистрирован в 114 странах мира. От него скончались 4291 человек.

Ранее американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-19. Супружеская пара почувствовала недомогание во время нахождения в Австралии. Хэнкс пишет, что они простудились, после чего начали чувствовать усталость и боль в теле. Помимо этого, у его жены был сильный озноб.

Напомним, премьера нового фильма о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» переносится с весны на ноябрь 2020 года из-за распространения вируса COVID-19. В Великобритании премьера должна состояться 12 ноября, в США — 25 ноября. Также сообщалось, что в Венеции из-за коронавируса приостановлены съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Студия Paramount, занимающаяся производством киноленты, поступила в соответствии с политикой городских властей, призвавших воздержаться от любых публичных мероприятий. В связи с этим досрочно завершился и знаменитый венецианский карнавал.

Из-за распространения коронавируса в Канаде отменили проведение чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале в середине марта.