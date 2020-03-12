Количество жертв обрушения гостиницы в Китае увеличилось до 29

Пекин, 12 марта. Количество жертв обрушения гостиницы «Синьцзя» в китайской провинции Фуцзянь увеличилось до 29. Об этом со ссылкой на рабочую группу по организации поисково-спасательной операции сообщает Центральное телевидение Китая.

Трагедия произошла вечером 7 марта в городе Цюаньчжоу. В результате обрушения гостиницы 71 человек оказался под завалами. Спасатели обнаружили и извлекли из обломков всех пострадавших. На месте погибли 27 человек, еще двое скончались в больнице. В тяжелом состоянии остаются два человека.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, здание было построено незаконно, неоднократные перепланировки проводились в нем без соответствующих разрешений и с нарушением правил.