Ведущие страны ОПЕК снизили цены на нефть вслед за Саудовской Аравией

Вашингтон, 12 марта. Ирак и Кувейт, являющиеся ведущими поставщиками Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), снизили апрельские цены на черное золото вслед за Саудовской Аравией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Помимо Ирака и Кувейта, стоимость нефти уменьшили Объединенные Арабские Эмираты — ОАЭ снизили февральскую цену. По данным Bloomberg, иракская нефть марки Basrah Light в апреле подешевеет на пять долларов для покупателей из Азии. Источники агентства также сообщили, что иракская государственная компания State Oil Marketing Organization (SOMO) намеревается в следующем месяце нарастить объемы добычи черного золота, передает телеканал «360».

Кувейт снизил апрельскую стоимость барреля нефти для Азии на шесть долларов. На эту же сумму раннее подешевела нефть государственной саудовской компании Saudi Aramco. ОАЭ устанавливают стоимость задним числом, с января их сырье подешевело на 1,63 доллара за баррель.

«Саудовские поставки в сочетании с беспрецедентными скидками превращают европейский нефтяной рынок в поле битвы за цены на нефть», — приводит выдержку из статьи Bloomberg KP.RU.

Напомним, в ночь на 9 марта цена на нефть на мировом рынке рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК настаивала на дополнительном снижении добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота снимаются.

После этого Саудовская Аравия объявила о снижении стоимости нефти и о наращивании добычи. СМИ назвали эти действия ценовой войной Эр-Рияда с Россией. Саудовская Аравия эти обвинения отрицает.

Ранее аналитики журнала Forbes отметили, что Москва одержит победу в нефтяной войне, напоминает URA.RU. Эксперты подчеркнули, что у Саудовской Аравии есть веские основания отступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка.