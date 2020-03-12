Шри-Ланка отменяет выдачу виз из-за пандемии коронавируса

Коломбо, 12 марта. Власти Шри-Ланки в связи с пандемией коронавируса COVID-19 отменяют выдачу виз по прибытию, сообщает департамент правительственной информации.

Данная мера будет действовать до дальнейшего уведомления. Жителям Шри-Ланки правительство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок за рубеж.

Отмечается, что для предотвращения распространения коронавируса, все жители страны, а также иностранные граждане, прибывающие из Италии, Южной Кореи и Ирана будут находиться на карантине в течение двух недель.

«Ни один человек не имеет никаких социальных или юридических прав отказаться от этого процесса, который осуществляется в интересах безопасности страны и ее граждан», — говорится в сообщении департамента правительственной информации Шри-Ланки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ограничит въезд из Европы на 30 дней, начиная с 13 марта. По словам американского лидера, исключение будет сделано лишь в отношении Великобритании. Трамп утверждает, что Европейский союз не смог принять эффективные меры по противодействию коронавирусу, как это сделали США.