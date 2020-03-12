Коронавирусом заразились футболист «Ювентуса» Даниеле Ругани и актер Том Хэнкс. События дня. ФАН-ТВ

ВОЗ объявила о пандемии из-за коронавируса Мировая пандемия. Такой статус из-за коронавируса объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В последний раз это случалось в 2009 году на фоне вспышки «свиного гриппа». Пандемия не обязывает страны к новым ограничениям, но говорит о высоком охвате эпидемии. Сейчас коронавирус выявлен более чем у 120 000 человек из 114 стран. Хотя почти 90% случаев приходится всего на четыре государства: Китай, Италию, Иран и Южную Корею. О болезни в последнее время заявляют все больше знаменитостей: например, сегодня их ряды пополнили американский актер Том Хэнкс, а также футболист «Ювентуса» и сборной Италии Даниеле Ругани. По предварительным данным, этот список пополнил и баскетболист NBA Руди Гобер из «Юты». На этом фоне американский чемпионат заявил о приостановке сезона. Отметим, что по всему миру более половины зараженных уже выздоровели, но жертвами эпидемии стали почти 5000. В России вирус за последние сутки нашли еще у 8 человек: из них шестеро в Москве и двое в Подмосковье. Число таких пациентов в нашей стране составило 28. К счастью, пока без летальных исходов.

В Донбассе готовится новый обмен пленными А в Донбассе готовится новый обмен пленными, а вместе с ним — разведение сил еще в нескольких населенных пунктах. О деталях сообщил офис президента Украины после встречи трехсторонней контактной группы. В кратчайшие сроки будут подготовлены списки заключенных. Кроме того, в регионе откроются новые контрольно-пропускные пункты (у поселков Золотое и Счастье). А вот где состоится разведение сил, пока не уточняется. Напомним, что последний крупный обмен между Киевом, ЛНР и ДНР прошел в конце прошлого года под Горловкой. Донецкая и Луганская республики передали Украине 76 человек, а еще 124 проследовали в обратном направлении. Не исключено, что новая сделка может состояться уже до конца марта.

Пятеро погибли при пожаре в Иркутской области Страшная трагедия разыгралась в Иркутской области. Семья из пяти человек погибла при пожаре в селе Казачинское. Среди жертв трое детей. Огонь охватил жилой дом на площади 144 м² — кадры с места событий появились в распоряжении ФАН. По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки. О возгорании сообщила владелец дома, она осталась жива. К прибытию спасателей пламя целиком охватило здание. В МЧС уже отметили, что за последнее время число смертельных пожаров в Иркутской области резко возросло. Поэтому в целях безопасности эксперты проведут дополнительную работу с местным населением: «В эту работу мы вовлечем старост населенных пунктов, органы местного самоуправления, сотрудников органов внутренних дел и, естественно, собственные силы. В максимальном объеме в течение 10 дней мы отработаем вопросы профилактики пожаров и противопожарной пропаганды», — заявил Виктор Пашков, заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору.