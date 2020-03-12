Главный инфекционист США предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Вашингтон, 12 марта. Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья (США) Энтони Фаучи предупредил, что ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться. Прогноз эксперт сделал, выступая на слушаниях комитета по аудиту и реформе палаты представителей США в среду.

«Я считаю, что мы увидим больше случаев и ситуация будет хуже. Насколько? Это зависит от того, как мы будем реагировать, но в конечном итоге будет хуже, хуже и хуже», — заявил Фаучи.

По его словам, перед США «стоит очень серьезная проблема». Фаучи заявил, то необходимы контроль потенциально подверженных заболеванию групп населения и более широкое тестирование. Врач призвал полагаться на меры общественного здравоохранения в предстоящие месяцы. Фаучи подчеркнул, что вакцина может появиться не ранее, чем через год-полтора.

Ранее коронавирус COVID-19 был обнаружен у сотрудника штаба сенатора-демократа от штата Вашингтон Марии Кантуэлл.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в США достигло 1,3 тыс. человек. В Вашингтоне из-за распространения инфекции объявлен режим ЧС.