Самолет рейса Иркутск-Москва экстренно сел в Кемерово из-за проблем с сердцем у пассажира

Кемерово, 12 марта. Самолет авиакомпании S7, направлявшийся из Иркутска в Москву, был вынужден экстренно сесть в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у 58-летнего мужчины возникли проблемы с сердцем спустя полтора часа после взлета. Находившийся на борту медик оказал пассажиру первую помощь и заявил о необходимости экстренной посадки. Капитан самолета принял решение сесть в аэропорту Кемерово.

Экстренная посадка прошла успешно, мужчину сняли с лайнера медицинские работники. Остальные пассажиры отправятся в Москву тем же бортом в ближайшее время.

4 марта произошел похожий эпизод с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии». Лайнер направлявшийся из Челябинска в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за сердечного приступа у пассажира. 60-летний мужчина, у которого случился приступ, был госпитализирован.