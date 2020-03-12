NASA может воспользоваться «лунными» ботинками российского инженера при полете на Луну

Вашингтон, 12 марта. Прототип ботинок для американского лунного скафандра, разработанный российским инженером Николаем Моисеевым, вышел в «финал» конкурса NASA и поборется за основной контракт. Об этом сообщил сам изобретатель.

Николай Моисеев ранее жил и работал в России. Он посвятил скафандростроению более 30 лет жизни и сейчас занимается любимым делом в американской частной компании Final Frontier Design.

Как сообщает инженер, его компания получила контракт, согласно которому требуется изготовить несколько пар «лунных» ботинок для NASA. Затем американское ведомство выберет наилучшие варианты, которые будут использоваться при полете на Луну.

Моисеев объясняет, что NASA, выполняя распоряжение американского президента Дональда Трампа, планирует высадку на Луну в 2024 году на кромке кратера на ее южном полюсе. По его словам, солнечные лучи не попадают внутрь кратеров и там очень низкие температуры (-100 градусов).

«То есть любые резина, пластик будут, как стекло. Будут трескаться...» — говорит инженер.

В связи с этим NASA ищет походящую обувь для астронавтов. Как отмечает россиянин, у Final Frontier Design припасено несколько вариантов инновационной разработки. Ботинки должны быть готовы уже к концу 2022 года.

«Это серьезный вызов, очень много проблем предстоит решить. Но это все реально», — говорит изобретатель.

Ранее сообщалось, что американское аэрокосмическое агентство NASA начинает отбор в класс астронавтов. В будущем им предстоят полеты к Луне. Заявки будут оформляться со 2 по 31 марта 2020 года, после чего начнется отбор лучших кандидатов для участия в финальной подготовке и обучения профессии.