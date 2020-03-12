Два человека погибли в результате серии нападений мужчины с ножом в Мельбурне

Мельбурн, 12 марта. Два человека погибли и два ранены в результате серии нападений вооруженного ножами мужчины на востоке Мельбурна. Об этом в четверг сообщили в полиции австралийского штата Виктория.

Сообщение о мужчине с ножевыми ранениями поступило в полицию Мельбурна в ночь со среды на четверг. Пострадавший погиб по прибытии в больницу. Полицейские в ходе проверки обстоятельств нападения установили подозреваемого. При задержании предполагаемый злоумышленник оказал сопротивление и был застрелен офицерами полиции.

По версии следствия, накануне вечером подозреваемый также совершил ряд нападений на прохожих, нанеся ранения офицеру полиции и двум женщинам. Одна из пострадавших позже скончалась в больнице.

По словам комиссара полиции штата Грэма Эштона, личность подозреваемого уже установлена. Он не имел криминального прошлого и связей с террористическими организациями. Следственная группа устанавливает обстоятельства всех трех нападений и мотивы преступника.