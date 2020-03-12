Орбиту МКС скорректируют в марте

Вашингтон, 12 марта. Перед прилетом нового экипажа будет скорректирована орбита Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило NASA.

Коррекцию орбиты планируют провести 19 марта. Операция должна начаться в 20.18 по московскому времени. Корректировка орбиты МКС продлится 534 секунды.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» намечен на 9 апреля. В экипаж войдут российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

В настоящее время на борту МКС работают американцы Джессика Меир и Эндрю Морган, и российский космонавт Олег Скрипочка. Они вернутся на Землю 17 апреля.

В минувший понедельник, 9 марта, с МКС успешно состыковался грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX. Полет аппарата продлился два дня.