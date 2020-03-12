«Яндекс.Кью» озвучил самые задаваемые россиянами вопросы

Москва, 12 марта. Сервис «Яндекс.Кью» озвучил вопросы, которые россияне задают чаще всего, сообщают «Известия».

Согласно данным сервиса, жители России чаще всего спрашивают: «Что взять с собой в Турцию?». Далее следует: «Как поддерживается рентабельность дорогих магазинов, если там вечно никого нет?». Тройку замыкает вопрос: «В исламе запрещен алкоголь, евреи не едят свинину. А что запрещено есть или пить у христиан?».

Отмечается, что в пятерку популярных вошли вопросы о грехах в Содоме и Гоморре, а также о причинах смены милиции на полицию.

Интернет-аналитики изучили данные, полученные с момента слияния сервиса «Яндекс.Знатоки» и The Question в марте прошлого года. За этот период в сервисе общей было задано более 274 тыс. вопросов.

Ранее в пресс-службе «Яндекса» сообщали, что курьеры сервисов доставки «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» могут по просьбе клиентов оставлять заказы возле двери из-за распространения коронавируса. В случае если клиент не желает взаимодействовать с курьером, то ему достаточно просто попросить оставить заказ у двери и подтвердить доставку по телефону.

Также сообщалось, что подкасты и плейлисты из личной фонотеки пользователей сервиса «Яндекс.Музыка» были внедрены в бортовые компьютеры автомобилей каршеринга «Яндекс.Драйв». Личный профиль водителя на музыкальном сервисе будет загружаться после авторизации в системе каршеринга.