ВЦИОМ выяснил, как спят и просыпаются россияне

Москва, 12 марта. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, как россияне спят, видят сны и просыпаются.

В среднем ночью россияне спят семь часов. Легко и без проблем засыпают 53% россиян. Долго не могут уснуть по ночам 42% жителей страны. Спит крепко и не встает по ночам ровно половина участников опроса. О том, что часто просыпаются, заявили 46% респондентов, 53% опрошенных отметили, что легко встают и чувствуют себя бодрыми, 43% признались, что долго не могут «раскачаться» и тяжело просыпаются.

Чуть больше половины (52%) респондентов сообщили, что просыпаются ни в плохом, ни в хорошем настроении. В хорошем и бодром состоянии духа встают по утрам 34% респондентов. В плохом и подавленном настроении просыпаются 11% респондентов, выяснил ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, с разной периодичностью видят сны 71% россиян, несколько раз в неделю сны снятся 26% опрошенных, каждую ночь — 20% респондентов, несколько раз в месяц —19%, несколько раз в год —4%, раз в год или реже — 2%. Чаще сны снятся женщинам (73%), чем мужчинам (65%).

Опрос проведен 9 марта методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.В опросе участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте 18 лет и старше.

Ранее немецкий диетолог Хайдрун Шуберт назвала продукты, которые могут повлиять на качество сна, сообщила «Газета.ру». Помешать заснуть могут овощи, темный шоколад и содержащие солодку продукты.