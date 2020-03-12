Коронавирус обнаружен у сотрудника штаба сенатора США от Вашингтона Марии Кантуэлл

Вашингтон, 12 марта. Коронавирус COVID-19 обнаружен у сотрудника штаба сенатора-демократа от штата Вашингтон Марии Кантуэлл, сообщает издание Politico.

Сообщается, что Кантуэлл закроет на этой неделе свой офис в Вашингтоне, сотрудники ее штаба перейдут на удаленную работу​​. Сенатор попросила всех сотрудников своего офиса сдать анализы на наличие коронавируса.

По последним данным, число инфицированных COVID-19 в США составляет не менее 1,3 тыс. человек. В американской столице из-за распространения коронавируса был объявлен режим ЧС.

Ранее известный голливудский актер Том Хэнкс заявил, что он и его супруга Рита Уилсон подхватили коронавирус COVID-19. Чета знаменитостей почувствовала недомогание во время пребывания в Австралии.