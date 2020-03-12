Российская ассоциация аптечных сетей опровергла догадки о росте цен на лекарства

Москва, 12 марта. Российская ассоциация аптечных сетей не прогнозирует серьезного роста цен на лекарства из-за ослабления рубля, однако ожидает возможного подорожания медицинской техники, которая импортируется из-за рубежа, сообщил председатель координационного совета ассоциации Евгений Нифантьев.

Напомним, что официальный курс российской валюты на четверг — 71,4 рубля за доллар и 81 рубль за евро. Неделю назад доллар стоил в пределах 66 рублей, а евро — 73 рублей.

«Что точно вырастет, это медицинская техника — тонометры, термометры, ингаляторы и так далее. Они все импортируются и расчет цен на них, как правило, привязан к доллару и евро», — сообщил Нифантьев.

Он опроверг предположения, что из-за ослабления рубля вырастут цены на медикаменты. По его словам, почти половина препаратов, реализуемых в аптеках, входи в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях», — подчеркнул председатель координационного совета ассоциации.

Ранее эксперты сообщали, что импортные товары в России могут подорожать на 10-35% на фоне колебаний курса рубля. Специалисты отмечают, что ситуация на валютном рынке может повлиять в первую очередь на цену ввозимых в РФ детских товаров, электроники, одежды и обуви и бытовой техники.