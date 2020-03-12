Торги на биржах в Шэньчжэне и Шанхае открылись снижением

Шанхай, 12 марта. Торги на фондовых рынках материкового Китая открылись в четверг снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные бирж Шанхая и Шэньчжэня

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс «Шанхай композит» снизился к началу утренней сессии на 1,09%, до 2936,02 пункта. Падение показали все «голубые фишки». Ключевой индекс биржи в Шэньчжэне «Шэньчжэнь компонент» снизился на 1,59%, до 11022,40 пункта.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что основные фондовые индексы США обрушились на 5% после того, как глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил пандемию нового коронавируса Covid-2019.