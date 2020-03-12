Губернатор Токио заявила, что пандемия COVID-19 не повлияет на проведение Олимпиады

Токио, 12 марта. Губернатор Токио Коикэ Юрико на фоне объявления пандемии коронавируса заявила, что речи об отмене Олимпийских игр летом 2020 года не идет, передает агентство Киодо.

«Думаю, что влияние будет, но никакая отмена невозможна», — отметила Коикэ​​​.

Губернатор подчеркнула, что власти японской столицы укрепят взаимодействие с национальным организационным комитетом и Международным олимпийским комитетом (МОК). По ее словам, последнее слово в вопросе переноса Олимпиады будет за МОК.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. На данный момент в мире заражены уже более 120 тыс. человек, большинство пациентов выздоравливает, но не менее 4 тыс. умерли.

В Японии по последним данным зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусом, 22 пациента скончались.

Ранее сообщалось, что Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 114 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является минимальным показателем с начала марта.