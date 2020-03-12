Цена нефти марки Brent снизилась до $33,85

Вашингтон, 12 марта. Цена фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в мае текущего года упала на 5,42% до 33,85 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов на бирже ICE в Лондоне.

На 04.55 по московскому времени (01.55 по Лондону) стоимость нефти марки WTI упала на 6,4% до 30,87 доллара за баррель. Курс российской валюты на рынке Forex снизился по отношению к доллару на 0,4% до 73,57 рубля. По отношению к евро курс национальной валюты сократился на 1,1% до 83,3 рубля.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин назвал справедливой ценой на нефть 45-55 долларов за баррель, сообщила «Газета.ру». По его мнению, во второй половине года цены на нефть достигнут 40- 45 долларов за баррель, если не произойдет никаких шокирующих событий.

Цены на нефть рухнули на 30% вечером 8 марта после срыва сделки ОПЕК+. Участники соглашения не смогли прийти к единому решению по сокращению добычи, и Саудовская Аравия ввела массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть. В результате фьючерсы на нефть марки Brent упали на 30% — до 32,05 доллара за баррель.