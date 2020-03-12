В Иркутской области при пожаре погибла семья из 5 человек

Иркутск, 12 марта. В населенном пункте Казачинское Иркутской области при пожаре в жилом доме погибла семья из 5 человек, включая троих детей, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщается, что погибли двое взрослых в возрасте 27 и 25 лет, а также дети в возрасте 7, 4 и 3 лет.

К моменту прибытия пожарных жилой дом уже был полностью охвачен огнем. Сейчас на месте трагедии следователи выясняют детали происшествия.

Днем ранее в поселке Маркова Иркутской области в результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей. При обрушении потолочного перекрытия дома пострадали трое пожарных.