Том Хэнкс сообщил, что заразился коронавирусом

Нью-Йорк, 12 марта. Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-19. Об этом артист сообщил у себя в Twitter.

Отмечается, что супружеская пара почувствовала недомогание во время нахождения в Австралии. Хэнкс пишет, что они простудились, после чего начали чувствовать усталость и боль в теле. Помимо этого, у его жены был сильный озноб.

«Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — сообщил Том Хэнкс.

Ранее сообщалось, что премьера нового фильма о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» переносится с весны на ноябрь 2020 года из-за распространения вируса COVID-19. В Великобритании премьера должна состояться 12 ноября, в США — 25 ноября. Также сообщалось, что в Венеции из-за коронавируса приостановлены съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Студия Paramount, занимающаяся производством киноленты, поступила в соответствии с политикой городских властей, призвавших воздержаться от любых публичных мероприятий. В связи с этим досрочно завершился и знаменитый венецианский карнавал.

Из-за распространения коронавируса в Канаде отменили проведение чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале в середине марта.