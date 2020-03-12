СМИ сообщили о претензиях Трампа к главе ФРС США

Вашингтон, 12 марта. Президент США Дональд Трамп считает, что председатель выполняющей в стране функции центрального банка Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл наносит ущерб государству на фоне борьбы со вспышкой коронавируса. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщила газета The Washington Post.

Источники издания отметили, что в понедельник Трамп на закрытом совещании потребовал от министра финансов Стивена Мнучина оказать давление на главу ФРС, чтобы тот принял больше мер по стимулированию американской экономики и помог остановить падение фондового рынка. Глава государства также попросил других высокопоставленных сотрудников администрации позвонить руководителю ФРС с просьбой рассмотреть очередное снижение базовой процентной ставки.

Кроме того президент США заявил, что Джерома Пауэлла нельзя было назначать председателем ФРС. Он якобы наносит ущерб государству и его президентству. Издание отмечает, что Трамп в очередной раз «мимоходом» высказал предложение об увольнении Пауэлла, но впоследствии к нему не возвращался.

По данным WP, последние два года помощники постоянно отговаривали главу государства от увольнения Пауэлла, так как это может привести к значительному падению рынков.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ФРС США 3 марта сократила ключевую ставку на 50 базисных пунктов с 1,5-1,75% до 1-1,25%, чтобы обезопасить национальную экономику на фоне вспышки нового коронавируса.