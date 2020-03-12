NBA остановила сезон из-за коронавируса у игрока «Юты»

Вашингтон, 12 марта. Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) прекращает сезон из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в ассоциации.

Отмечается, что решение об остановке турнира было принято после того, как у игрока команды «Юта Джаз» Руди Гобера был обнаружен коронавирус COVID-19.

Ранее сообщалось, что у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани был диагностирован коронавирус. Болезнь у защитника «Ювентуса» и сборной Италии протекает без ярко выраженных симптомов.