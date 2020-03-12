В ЛНР заявили о подготовке предложений по новому разведению сил

Луганск, 12 марта. Глава МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) и ее полпред на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что предложения по новым участкам разведения сил в Донбассе будут выработаны к 25 марта.

Дейнего отметил, что процесс длился с декабря, но ощутимых сдвигов пока нет.

«Поэтому конкретизирована задача, что в течение ближайшего интервала между встречами сторонам необходимо предоставить дополнительные компромиссные предложения по тем участкам, которые сейчас лежат на столе, видение каждой стороны своего варианта, чтобы к следующему заседанию подготовить какие-то уже сведенные предложения…, чтобы выходить на результат на следующем заседании», — заявил глава МИД ЛНР.

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова в свою очередь рассказала, что стороны предварительно согласовали в Минске «механизм оперативного реагирования на факты нарушений режима прекращения огня».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в управлении Народной милиции ДНР заявили о возвращении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции, которые они оставили при разведении сил в октябре 2019 года.

Боевые действия в Донбассе начались после государственного переворота в Киеве. В апреле 2014 года украинские власти инициировали военную операцию против провозгласивших независимость региона местных жителей. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли свыше 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.