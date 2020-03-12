В Южной Корее зафиксировано минимальное количество новых случаев COVID-19 с начала месяца

Сеул, 12 марта. Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 114 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, данное число является минимумом с начала месяца сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.

Общее число инфицированных в стране превысило 7,8 тыс. человек, количество погибших — 66. В стране действует высокий уровень эпидемиологической угрозы. Школьные занятия перенесены до 23 марта.

Отмечается, что по меньшей мере около 4,7 тыс. южнокорейцев (60,9% от общего процента зараженных) связаны с сектой Синчхончжи.

Ранее сообщалось, что в Чехии из-за распространения коронавируса COVID-19 приостановлены съемки мини-сериала сервиса Disney+ «Сокол и Зимний Солдат». Съемки сериала проходили в Праге. Из-за ситуации с коронавирусом продюсеры и съемочная группа перенесла съемки.