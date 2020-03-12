Трамп заявил, что США запретят въезд из Европы на 30 дней

Вашингтон, 12 марта. США запретят въезд из Европы на 30 дней, начиная с 13 марта. Исключение сделают лишь для британцев, сообщил президент страны Дональд Трамп во время обращения к американцам.

Трамп отметил, что Европейский союз не смог принять эффективных мер по противодействию коронавирусу, как это сделали США. Глава государства подчеркнул, что дополнительные меры финансовой поддержки в США в связи с коронавирусом составят 200 млрд долларов. Также президент США заявил, что власти будут выдавать кредиты для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что водители и клиенты сервиса такси Uber, которые заразились коронавирусом, могут столкнуться с блокировкой своих аккаунтов.