В российских офисах могут начать оборудовать фитнес-залы

Москва, 12 марта. Общество «Трудовые резервы» выступило с предложением открывать физкультурно-спортивные клубы в офисах и на производствах для решения президентской задачи по увеличению количества сторонников ЗОЖ среди россиян, сообщают «Известия».

С данной инициативой организация обратилась к главе Минспорта РФ Олегу Матыцину.

Сообщается, что спортивное общество уже разработало методические рекомендации по открытию и оборудованию клубов. Чтобы открыть спортклуб в офисе, инициативная группа сотрудников должна обратиться к «Трудовым резервам», после чего организация проведет переговоры с работодателем. В случае одобрения идеи, работодатель и инициативная группа приступают к оборудованию помещения (не менее 45 кв. м.).

Эксперты считают, что компаниям будет выгоднее иметь свои собственные спортзалы, чем оплачивать сотрудникам фитнес-абонементы. Однако таким образом поддерживать свой персонал в хорошей форме сможет лишь крупный бизнес.

Ранее сообщалось, что в России предлагается возложить обязанности по оплате больничных листов, декретных и очередных отпусков на Фонд социального страхования. В таком случае работодатель больше не будет вынужден выплачивать все положенные компенсации, пособия по беременности и родам, а также оплачивать отпуска сверх установленных Трудовым кодексом.