Россия получит летные образцы испанских приборов для обсерватории «Спектр-УФ» в августе

Москва, 12 марта. Поставка летных образцов приборов для космической обсерватории «Спектр-УФ» из Испании ожидается в августе 2020 года. Об этом заявил замдиректора по научной работе ИНАСАН (головная научная организация в проекте) Михаил Сачков.

Приборы предназначены для получения высококачественных изображений в оптическом и ультрафиолетовом участках спектра. Их разработку под научным руководством Университета Комплутенсе Мадрида и ИНАСАН ведет испанская компания SENER.

«Поставка летных образцов приемников излучений для блока камер поля из Испании ожидается в августе», — цитирует Сачкова ТАСС.

Международный проект космической обсерватории «Спектр-УФ» направлен на исследование Вселенной в недоступном для наблюдений с Земли ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра. Основным партнером в проекте выступает Испания.