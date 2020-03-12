Россия передала тест-системы для диагностики коронавируса странам ЕАЭС и Ирану

Москва, 12 марта. Россия передала странам ЕАЭС, Ирану и Северной Корее около 800 тест-систем для диагностики коронавируса COVID-2019. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Вспышка вызванной коронавирусом нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии 11 марта. За пределами Китая больше всего случаев заражения зафиксировано в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи заражения наблюдаются в более чем ста странах мира, включая Россию.

Количество заразившихся уже превысило 121 тысячу, погибли почти 4,4 тысячи человек, почти 67 тысяч заразившихся выздоровели.